Провозглашенный приговор не может существенно отличаться от текста приговора, изложенного в материалах уголовного производства. Нарушение этих требований ведет к отмене решения и его пересмотру. Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС в постановлении от 17 июля 2019 года по делу № 500/6587/16, пишет Лига.

В кассационной жалобе прокурор, не обжалуя фактических обстоятельств дела, доказанности виновности осужденного и юридической квалификации его действий, ссылаясь на существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, просил отменить приговор апелляционного суда и назначить его новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Прокурор указывал на то, что апелляционный суд после выхода из совещательной комнаты не провозгласил приговор в полном объеме, ограничившись лишь провозглашением короткого содержания фактических обстоятельств дела и резолютивной части приговора.

Верховный Суд отменил приговор апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, учитывая следующее.

Согласно положениям УПК основанием для отмены или изменения судебных решений при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции является существенное нарушение требований УПК, неправильное применение УК, несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и лица осужденного.

Существенными являются нарушения требований уголовного процессуального закона, помешавшие или те, которые могли помешать суду принять законное и обоснованное решение. Судебное решение провозглашается публично немедленно после выхода суда из совещательной комнаты. Председательствующий судья в судебном заседании разъясняет содержание решения, порядок и срок его обжалования.

Копия приговора немедленно после его провозглашения вручается обвиняемому, представителю юридического лица, относительно которого осуществляется производство, и прокурору.

Апелляционный суд не придерживался указанных требований процессуального закона. Аудиозаписью судебного заседания подтверждено, что суд после выхода из совещательной комнаты провозгласил новый приговор, мотивировочная часть которого существенно отличалась от текста приговора, изложенного в материалах уголовного производства. В частности, в мотивировочной части был текст, не объявленный апелляционным судом во время провозглашения судебного решения, и, наоборот, отсутствовал текст, объявленный в судебном заседании.

Кроме того, материалы уголовного производства не содержали данных, подтверждающих, что приговор апелляционного суда немедленно после его провозглашения был вручен обвиняемому и прокурору.

Верховный Суд считает, что указанные нарушения, допущенные апелляционным судом, являются существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона, помешавшими суду принять законное и обоснованное судебное решение, и являются основаниями для его отмены.

Напомним, что неправильное заполнение карточки e-суда может открыть материалы дела постороннему лицу.

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