Стоимость нефти в ходе торгов во вторник, 30 июля, немного замедлила темпы роста, однако продолжают уверено повышаться в ожидании стимулирующих мер от крупнейших центробанков мира, передает Интерфакс.

Отмечается, что сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК подорожали на $0,38 (0,6%) - до $64,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,3 (0,5%) - до $57,16 за баррель.

Все внимание рынка на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Большинство участников рынка и аналитиков уверены, что регулятор снизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25% для поддержки экономики на фоне замедления роста глобального ВВП.

Во вторник завершилось заседание Банка Японии, по итогам которого курс денежно-кредитной политики остался без изменений. Тем не менее, руководство ЦБ сообщило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков.

Между тем на прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

Сильнее всего на рынок надавили оказали заявления главы США Дональда Трампа, которые ослабили надежды на возобновление торговых переговоров между двумя странами, пишет агентство Bloomberg.

Трамп вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в затягивании торговых переговоров.

"Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда под конец меняют соглашение ради собственной выгоды. Они, наверное, ждут наших выборов, чтобы понять, получим ли мы одного из ничтожеств Демократической партии сонного Джо (бывший вице-президент Джо Байден - ИФ). Тогда они смогут заключить колоссальную сделку, как в предыдущие 30 лет, и продолжат обдирать США, даже больше и лучше, чем раньше", - написал Трамп на странице в Twitter.

Кроме того, Трамп снова посетовал на Китай, который несмотря на соглашения, так и не стал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на падении запасов в США, Brent торгуется около $63,9 за баррель.

Также мы писали, что цены на нефть теряют более 3 процентов, Brent подешевела до $61,73 за баррель.