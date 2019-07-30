Известная украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова, у которой пять детей, объявила о помолвке. Об этом телезвезда сообщила на своей странице в Facebook. Имя жениха 47-летняя Егорова не называет.

Фото: facebook.com

Снежана Егорова была замужем дважды. От первого супруга, режиссера Семена Горова, у нее есть две дочери – Анастасия (1992) и Александра (1997).

От брака с шоуменом Антином Мухарским – два сына, Андрей (2006) и Иван (2012), и дочь Арина (2010).

В конце 2013 года Егорова и Мухарский расстались, но официально развелись в июне 2017 года. В 2014-м году Снежана впервые стала бабушкой – ее старшая дочь Анастасия подарила актрисе внука по имени Эван.

В октябре 2016 года Егорова обрадовала новостью – Стася (как называет дочь артистка) родила второго мальчика, которого назвала необычным именем Эней.

Несколько лет назад Егорова со скандалом развелась с Мухарским. В декабре 2017 года Мухарский, раздетый догола, в заснеженный день пришел к Оболонскому районному суду. Там разделся полностью и повесил трусы на двери суда.

Прикрываясь лишь бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене ведущей Снежаны Егоровой относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.

Напомним, что Снежана Егорова попросила защиты у Порошенко.

также мы писали о том, что Мухарского не пустили к детям и он оставил им послание на стене.