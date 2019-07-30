В связи с проведением Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа на украинско-польской границе откроется пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосатое". Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Фото: carpathia.gov.ua

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы – по биометрическому паспортному или Шенгенской визе. Пересекать межгосударственный рубеж через КПП могут и пешеходы, и велосипедисты", - отмечается в сообщении.

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