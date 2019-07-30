У украинской певицы Maruv после концерта в Москве со сцены украли реквизит. Об этом она сама сообщила в Stories Instagram, пишет УНИАН.

Как выяснилось, кражу совершил поклонник певицы. Maruv опубликовала переписку с ним, из которой сталоо понятно, что фанат завладел маской одной из танцовщиц. Он заявил, что готов вернуть реквизит в обмен на фотографию с Maruv и ее автограф.

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", - написала в соцсети певица.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Настя Каменских в шляпе и на фоне пляжа объявила о начале своего отпуска.

Также мы сообщали, что певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате у рэпера.