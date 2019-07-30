30 июля в стенах Киевского апелляционного суда журналисты впервые смогли увидеть 58-летнего Владимира Цемаха ("Борисыча") - уроженца города Снежное Донецкой области.

Накануне Дня Конституции он был задержан украинскими силовиками, после чего в бессознательном состоянии - вывезен на подконтрольную Киеву территорию.

Цемаху было объявлено о подозрении в терроризме (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а сам он взят под стражу. На официальном уровне правоохранительные органы отказываются комментировать инкриминируемые ему деяния. Но СМИ уверены - именно Цемаху отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом пять лет назад малазийском "Боинге".

Накануне начала апелляции по делу Цемаха, прокурор Олег Пересада подтверждал существование таких планов. В кулуарах гособвинитель заявил, что бывший "начальник ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР", равно как и недавно вышедший на свободу экс-"начальник штаба Минобороны "ДНР" Дмитрий Куприян выступят в голландском суде по делу MH17.

Впрочем, на сегодняшнем слушании вопрос "малазийского Боинга" вообще не поднимался. Здесь адвокат Цемаха Роман Гонтарев настаивал на незаконности процедуры задержания его клиента, которого июньским днем в Снежном оглушили ударом пистолета по голове, а затем накачали психотропными препаратами. А затем вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Защитник апеллировал к тому, что Цемах был задержан без решения суда. А при избрании ему меры пресечения прокуроры не показали страницу его "военного билета", где указывалось - ряды сепаратистов Владимир Борисович покинул 27 октября 2017 года.

Прокурор с этими доводами не согласился. В его логике - адвокат Цемаха вообще не коснулся сути инкриминируемого "Борисычу" особо тяжкого преступления. А выявленные улики, материалы дела и показания свидетелей подтверждают факт участия Цемаха в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Суд в итоге подтвердил арест Цемаху. Но пока коллегия судей совещалась насчет вердикта, корреспондент "Страны" пообщался с ним по видеосвязи.

О том, какое отношение "Борисыч" имеет к сбитому Боингу, что за предмет из трех букв помогал прятать и где находился в момент катастрофы - в прямой речи Цемаха.

- В интернете нашли видео с вашими интервью, где вы рассказываете, что вы говорите какое-то слово из трех букв, но его запикали. Все поняли, что вторая буква У, и теперь в догадках: это был "Бук" или что?

- Это была вырванная вообще из контекста фраза. Надо было просто вообще немножко разрядить ситуацию.

- Что вам на сегодняшний день инкриминируется?

- Да я вообще без понятия. Говорят, террорист, только я не понимаю - хоть какая-то международная структура назвала террористической организацией "Донецкую народную республику"? Пока я такого ничего не слышал.

- Прокурор сейчас в своем выступлении сказал, что есть какие-то записи НСРД, вас записывали там якобы, и вы вели диалог с каким-то человеком и рассказывали о том, как вы принимали участие в боевых действиях на стороне сил "ДНР". Вам именно этот эпизод инкриминируется или что-то другое?

- Ну в принципе да. Но точно не знаю.

- Спрошу прямо: вам инкриминируется какое-то участие в трагедии с малайзийским Боингом?

- Нет, вообще такого разговора не было.

- Возможно, вас когда допрашивали, вам ставили какие-то уточняющие вопросы и по делу Боинга вы свидетелем можете быть?

- Нет, нет.

- Вы что-то знаете об этой трагедии?

- Абсолютно ничего. Ну, что в печати сообщается, то и знаю.

- То есть то, что вы рассказывали людям, которые брали у вас интервью в 2015 году… Что вы на самом деле вывозили?

- Понимаете, эта (фраза - Прим.Ред.) вырвана из контекста была.

- Вы знакомы с текстом интервью, которое давала ваша дочь после задержания?

- Нет.

- Она сказала, что вы не были в курсе событий, связанных с "Буком". Но в украинских СМИ именно в связи с трагедией малайзийского Боинга, ваше дело как раз и завертелось. Поэтому мы хотим понять. Все же, когда произошла эта трагедия, сбили самолет, где вы находились территориально?

- Ну, не в пределах города, это точно. Конкретно не помню.

- После того, как этот самолет был сбит, возможно, представителями "ДНР" проводилось какое-то свое расследование, и вас опрашивали по данному поводу?

- А смысл меня опрашивать, если я не участник этих событий вообще?

- Есть такая международная группа расследователей, называется Bellingscat, и они утверждают, что вы можете дать какие-то показания, связанные с трагедией Боинга. Это так или нет?

- Я не могу комментировать вещи такие...

- В настоящее время вами рассматривается вариант того, чтобы пойти на обмен?

- Я без понятия.

- Возможно, к вам приходили следователи, предлагали: "Давайте вы признаете вашу вину, и вас в дальнейшем обменяют на кого-то из удерживаемых". Было такое?

- Нет.

- А если в теории такой вариант вам предложат, вы согласны будете?

- Так не было предложений, о чем говорить.

- На сегодняшний день вы свою вину в терроризме не признаете, я правильно понимаю?

- Абсолютно (не признаю - Прим.Ред.).

- Где вы находились в тот момент, когда был сбит малайзийский Боинг?

- Я был за пределами города

- За пределами города Снежного, я правильно понимаю?

- Да, выполнял определенные задачи.

- Вы были, может быть, где-то на блокпосту. Возможно, есть свидетели, которые могут подтвердить, где вы были?

- Я ездил смотреть позиции, все такое - это рутинная работа.



