В 2019 году поступить по широкому конкурсу на бакалавра бюджетной формы обучения сложнее всего было на "международные" специальности - проходной балл на них составляет более 190.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В целом ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году следующий:

Международное право - 194,25 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт Международные экономические отношения - 190,84 Стоматология - 189,176 Политология - 189,125 Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт Медицинская психология - 186,9 (Минздрав) Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт История и археология - 185,05 Публичное управление и администрирование - 183,804.

Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на "Право", "Инженерию программного обеспечения", "Экономику", "Сферу обслуживания", ряд специализаций "Филологии".

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись "Медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование".

Напомним, что в МОН рекомендовали зачислить на бюджет 60 тысяч абитуриентов.

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