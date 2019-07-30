Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,035 грн/$1 с 25,2275 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,02-25,05 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 31 июля официальный курс 25,085516 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 июля укрепился до 25,0919 грн/$1 с 25,2629 грн/$1.

Также Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к основным иностранным валютам на 31 июля 2019 года:

1 доллар США - 25,08551600 (-0,16706600);

1 евро - 27,98038500 (-0,09796100);

1 российский рубль - 0,39580000 (-0,00175000).

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