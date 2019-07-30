Заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Нацполиции Украины в Днепропетровской области Артема Васицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"До назначения Артем Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Как писала "Страна", приказом главы Нацполиции Сергея Князева от 29 июля по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым уволил с занимаемой должности начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Тогда же приказом Князева временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области был назначен Васицкий.

27 июля в Госбюро расследований сообщили, что открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий Глуховерей в сентябре 2018 года, когда "КОРД" задержал патрульных полицейских, остановивших за нарушение ПДД автомобиль его водителя.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств).

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности начальника областного главка полиции.