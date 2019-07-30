32-летняя украинская певица Настя Каменских опубликовала в соцсети снимок, сделанный на отдыхе и заявила подписчикам о начале своего отпуска.

"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", - написала певица под фото.

Несмотря на то, что фоном для опубликованного в Instagram фото стало морское побережье, Настя запечатлена вовсе не в купальнике, а в элегантном льняном картигане, светлом топе и соломенной шляпе, а на плече у нее висит плетенный рюкзак, вероятно, с пляжными принадлежностями. На шее певицы можно рассмотреть ожерелье из ракушек. Бросается в глаза и яркий маникюр.

Фото: instagram.com

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