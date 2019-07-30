Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник разместило гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

Как сообщает пресс-служба Минфина в Facebook, это крупнейшее размещения гривневых ОВГЗ в этом году.

Одновременно ему удалось снова понизить ставки по всем выпускам – в среднем на 0,2-0,5 процентных пункта (п.п.), однако по 2-летним бумагам ставка отсечения упала на 1 п.п. – до 16,75%, а средневзвешенная – на 1,28 п.п., до 16,42% годовых.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" разбиралась, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида.

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