Три человека пострадали в ходе погрома, учиненного группой лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" в Киеве.

Отмечается, что во время пресс-конференции в Укринформе, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификации на выборах, самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. По данным издания, парни выбили входную дверь в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор".

Отметим, что по данным ЦИК Аксенов с минимальным отрывом проиграл выборы мэру Покровска Руслану Требушкину.

Также факт нападения подтверждает глава НСЖУ Сергей Томиленко не свой станице в Facebook. По его словам, пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала.

Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко

"Традиция и порядок" - это националистическая организация, которой руководит бывший соратник Дмитрия Корчинского Богдан Ходаковский. Одно время "Т и П" связывали с советником Порошенко Юрием Бирюковым. Организация известна своей позицией против ЛБГТ и традиционно митингует против этих групп.

Ранее сообщалось, что телеканал "112 Украина" даже не признали потерпевшей стороной после обстрела из гранатомета.

Также мы писали, что Европейская федерация журналистов осудила обстрел телеканала "112".