В ФК "Карпаты" объявили о подписании двух футболистов. Команда усилилась 18-летним нападающим Кириллом Кириленко и 22-летним атакующим полузащитником Фране Войковица.

Об этом сообщает пресс-служба львовского футбольного коллектива.

Кирилл Кириленко является воспитанником "Минска", а его прошлой командой также был белорусский "БАТЭ". Он выступал за резервный состав. В минувшем сезоне 2018/2019 на счету полузащитника четыре мяча.

Фото: fckarpaty.com

Фране Войковиц является воспитанником хорватского "Хайдука". Также он защищал цвета "Цибалии" и "Рудеша".

Фото: fckarpaty.com

"Карпаты" под руководством Александра Чижевского начнут новый сезон 31 июля домашним матчем с киевским "Динамо". Начало - в 19:30.

Как сообщала "Страна", Артём Милевский назвал дебилизмом отлучение Ярослава Ракицкого от сборной Украины.

"Как такого хорошего игрока не вызывать в сборную? Ну вот так у нас в Украине сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", - отметил нападающий.

Отметим, что в Киеве в 2021 году пройдет финал Чемпионата мира по мини-футболу.