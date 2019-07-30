В среду, 31 июля, на большей части Украины ожидаются дожди и грозы, сухо и солнечно днем будет лишь на севере и частично на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13..+20 градусов, днем +23..+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +18..+23 градуса. В Моршине тоже кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14..+16 градусов, днем +26..+28 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +24..+26 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +25..+27 градусов.

На севере Украины ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10..+17 градусов, днем +20...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +23..+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +24..+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.

В Киеве - переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

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