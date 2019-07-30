Владимир Зеленский назначил внештатным советником основателя "Бориса"
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником 18-го номера в избирательном партийном списке "Слуги народа", основателя одной из старейших частных клиник Киева "Борис" Михаила Радуцкого.
Соответствующий указ №564/2019 главы государства подписал во вторник, 30 июля. Он уже опубликован пресс-службой.
Фото: president.gov.ua
Как сообщала "Страна", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий до 2015 года был советником городского головы Киева Виталия Кличко. Также работал заместителем директора "Киевконцерта".
Радуцкому приписывают связи с экс-главой администрации Порошенко Борисом Ложкиным, чья семья также владеет активами в медицинской отрасли.
Отметим, что глава президентской администрации Андрей Богдан не стал оглашать конкретную дату местных выборов. Он приурочил их проведение к завершению реформы по децентрализации.