Кабмин отменил заседание, на котором должны были решить вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Об этом "Стране" сообщил вице-премьер Павел Розенко.

Обращение в Кабмин о представлении на увольнение Кличко еще 26 июля отправил глава Офиса президента Андрей Богдан. Владимир Гройсман тогда заявил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.

По закону, президент может снять председателя Киевской горадминистрации только по представлению правительства.

Теперь же, по словам Розенко, предполагаемая дата ближайшего заседания - 14 августа.

Сегодня глава офиса Зеленского призвал Виталия Кличко уйти в отставку и обвинил в том, что не мэр не контролирует город. Кличко же ответил ему, что это "байки из склепа".

Детальнее этот баттл "Страна" описывала в материале Черная метка для Кличко. Главные тезисы главы Офиса президента Богдана о ситуации в Киеве.