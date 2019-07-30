Подозреваемым в убийстве и поджоге тела 18-летнего работника в Буче Киевской области сообщили о подозрении. В прокуратуре будут ходатайствовать в суде об их аресте. В пресс-службе прокуратуры области рассказали подробности произошедшего.

Установлено, что 23 июля, примерно в 2:00 ночи подозреваемые находились рядом с вагончиками для временного проживания на территории строительной площадки в Буче. Тогда из-за неприязненных отношений между ними и потерпевшим возникла ссора, которая переросла в драку, которая стала фатальной.

Они начали хаотично наносить парню удары кулаками и ногами по всему телу, а позже, держа в руках предметы внешне похожи на тротуарную плитку, нанесли несколько ударов в голову. От полученных травм парень скончался на месте.

В дальнейшем осознавая, что за совершенное убийство они не уйдут от уголовной ответственности, с целью сокрытия следов преступления решили избавиться от трупа.

Положили тело пострадавшего в салон автомобиля, находящегося в собственности одного из подозреваемых и перевезли подальше от места совершения преступления. После этого тело облили каким-то веществом и подожгли.

В настоящее время указанным лицам прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления (уголовного преступления), предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство лица, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц). Также подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

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