Социологи опубликовали социально-демографический срез выборов в Раду. Как регионы и разные социальные группы украинцев поддерживали те или иные партии.

Исследование опубликовано по мотивам Национального экзитпола, который проводился на 300 избирательных участках и охватил почти 12 тысяч респондентов.

Интересно, что результаты этого опроса немного отличаются от итоговых подсчетов ЦИК: "Слуга народа" и "Европейская солидарность" в реальности получили меньше голосов по партийным спискам, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на полтора процента больше.

Но принципиально демографических раскладов это не меняет. "Страна" разбиралась, кто именно в Украине за кого проголосовал.

Как голосовали разные части страны

Самой западноукраинской партией, из тех, кто прошел в парламент, можно считать "Голос" - у него 52% поддержки от жителей запада страны.

Одновременно Запад и Центр представляют "Батькивщина" и "Европейская солидарность" - избирателей из этих регионов у них в целом 78% и 76%.

Юго-восточный избиратель голосовал в основном за "Оппозиционную платформу - За жизнь" (78%). А вот основная масса электората "Слуги народа" - из центра и юга страны (67%).

Здесь видно, что электорат "Слуги народа" так или иначе пересекается с основными идеологическими антагонистами - в центре с "ЕС" и "Батькивщиной", на юге - с "Платформой".

Что позволяет "СН" претендовать на нишу центристов и быть "уравнителем" противоположных политических стремлений.

Другой вопрос - получится ли у партии Зеленского удержаться в центре и не качнуться вправо, куда его усиленно клонит сформировавшийся за последние пять лет мейнстрим.

Здесь важным маркером будет отказ или согласие "Слуги народа" на коалицию с партией Вакарчука "Голос". Если такая коалиция родится, то это будет означать крах центристской модели партии Зеленского. И ее почти неизбежный переход на почву "армии, мовы, виры".

Как голосовали города и села

Города, где более ста тысяч жителей, показали более высокий процент голосовавших за юго-восточные партии, чем в целом по стране. Из прошедших в парламент это "Оппозиционная платформа". У нее в таких городах 15,5%, тогда как в целом по стране - 13% (11,5% по результатам данного экзитпола).

Видимо, потому, что таких населенных пунктов много на более урбанизированном юго-востоке страны.

Что же до областных центров, то там у "Слуги народа" и "Платформы" результат несколько ниже, чем в целом по стране. Зато у "Европейской солидарности" Порошенко он сразу на 5% больше, чем в целом.

В селах из парламентских партий лидирует "Батькивщина" (и "спойлер" этой партии Олег Ляшко).

Пол и возраст избирателей

У "Слуги народа" ощутимый перевес в женской аудитории: 46% против 42% мужчин. У партии же Порошенко на один процент больше мужчин.

Что же до возраста, что партия Зеленского лидирует во всех группах. Но больше всего - среди 18-29-летних (почи 59%).

Проходной процент в этой группе получили "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" (7,0%) и Партия Шария (6,8%).

В группе избирателей 30-39 лет партия "Слуга народа" тоже является явным лидером (53,5%), далее следуют "Голос" (9,5%), "Европейская солидарность" (8,1%) и Партия Шария (5,1%).

Избиратели 40-49 лет поддержали преимущественно следующие партии: "Слуга народа" (48,4%), "Европейская солидарность" (11,2%), "Оппозиционная платформа за жизнь" (7,5%), "Голос" (7 2%), "Батькивщина" (5,2%).

В группе избирателей 50-59 лет результаты следующие: "Слуга народа" - 42,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,6%, "Европейская солидарность" - 9,1%, "Батькивщина" - 7,9 %.

Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получила тоже партия "Слуга народа", однако меньше, чем в других возрастных группах - 32,7%, зато значительно больше, чем в других возрастных группах, получила "Оппозиционная платформа - За жизнь" (20,1%) и "Батькивщина" (11,6%).

Также проходной барьер среди старейших избирателей преодолели партии "Европейская солидарность" (8,6%) и "Сила и честь" (6,1%). А вот "Голос" в старшей возрастной группе получил только 3,6%.

Образование и выборы

Партия "Слуга народа" является лидером во всех образовательных группах, особенно - среди студентов.

В группе избирателей с высшим образованием в партии "Слуга народа" 40,3% голосов, партии "Европейская солидарность" - 12,8%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 9,6%, "Голоса" - 8,8% , "Батькивщины" - 6,1%.

Среди избирателей с незаконченным высшим образованием (то есть это, преимущественно, студенты) партия "Слуга народа" получила 52,9% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,6%, "Голос" - 7%, "Европейская солидарность" - 6,6%, "Батькивщина "- 5,5%, "Партия Шария "- 5,1%.

Среди электората со средним специальным образованием тоже впереди партия "Слуга народа" - 46,8%, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,8%, "Батькивщины" - 8,1%, "Европейской солидарности" - 6,5%, "Голоса" - 5,1%.

В группе избирателей с полным средним образованием партия "Слуга народа" имеет 45,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Батькивщина" - 9,7%, "Европейская солидарность" - 6,4%, а вот "Голос" - лишь 4,5%. Зато лидера Радикальной партии Олега Ляшко в этой образовательной группе поддерживает 5,6% избирателей.

Наконец, в группе избирателей с неполным средним образованием у партии "Слуга народа" 41,9% голосов, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,3%, "Батькивщина" - 9,3%. Не преодолевают проходной барьер в этой образовательной группе "Европейская солидарность" (4,3%) и "Голос" (3,7%), зато неплохой результат имеют "Радикальная партия Олега Ляшко" (7,4%) и "Оппозиционный блок" (5,9%).

Основные выводы

Как видим, партия Владимира Зеленского победила во всех социально-демографических группах - пусть и с разным результатом.

Это стало возможным в силу следующих причин.

Во-первых, с политикой Зеленского однозначно связывали изгнание старой элиты. Это можно назвать "эффектом Голобородько" - в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского ярко расправился с коррумпированными чиновниками.

На чем и сыграла партия президента: ее свадебные фотографы и тамады побеждали региональных динозавров от политики. То есть элита действительно начала меняться - правда, пока неизвестно, в какую сторону.

Во-вторых, сработал запрос на мир и остановку националистической риторики, которую раздувал Порошенко. И тут есть определенный парадокс. Дело в том, что команда Зеленского во-многом копировала риторику экс-президента по этим позициям. Однако, время от времени выдавала на гора тезисы и совершала действия, которые гармонировали с настроением условной "партии мира" в украинском обществе.

Например. люстрация чиновников времен Порошенко, телефонный разговор с Путиным, возвращение Кучмы в Минскую переговорную группу. Сами по себе они ничего принципиально не меняли, но создавали у избирателей впечатление, что "процесс пошел".

Поэтому так или наче Зеленскому нужно будет отвечать на этот запрос. Иначе он рискует потерять поддержку значительной части избирателей.

Тем более, что общество по-прежнему расколото.

Ведь судя по социологии, если убрать фактор Зе, то Украина опять оказывается поделенной на региональные политические пристрастия. И только безудержная коррупция и социальная катастрофа времен Порошенко смогли на время объединить разнородный доселе электорат.

Правда, долго ли продержится такой эффект - покажет уже первый год Владимира Зеленского у власти.