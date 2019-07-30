Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали во вторник бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области по подозрению в завладении большой партией табачного конфиската. Об этом сообщается на странице Бюро в Facebook во вторник.

"Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Экс-служащего вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота", - пишет НАБУ.

Константин Гейко Фото: dilova.info

В сообщении НАБУ не указана фамилия задержанного бывшего первого замначальника областного главка полиции, однако известно, что речь идет о Константине Гейко, который занимал должность первого заместителя руководителя ГУ Нацполиции в то время, когда полицию области возглавлял Дмитрий Головин, также ранее задержанного правоохранителями в рамках данного уголовного производства.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Одессе детективы НАБУ задержали экс-начальника полиции области и его зама. Они подозреваются в причастности к незаконному завладению крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота. Задержанным и еще двум лицам объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В сообщении НАБУ не указывалась фамилия экс-начальника ГУ Нацполиции Одесской области, однако говорилось, что он "занимал должность с сентября 2016 по апрель 2019 года". Как известно, в период с ноября 2016 по апрель 2019 года полицию области возглавлял Дмитрий Головин.

В Бюро информировали о том, что следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в 2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, имевшей статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовали следователи ГУ НП в Одесской области. Затем они пустили ее в незаконный оборот. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров. Рыночная стоимость такой партии сигарет на "черном рынке" может достигать 50 млн грн. Расследование данных фактов детективы НАБУ начали летом 2018 года.

Вместе с тем, вечером 25 июля в САП сообщили, что экс-замначальника полиции Одесской области скрылся и правоохранители предпринимали меры для установления его местонахождения.

Также мы писали о том, что 26 июля экс-начальника Одесской полиции Головина отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет.