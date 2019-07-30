Настя Каменских выступила на детском фестивале "Черноморские игры", на котором в 2004 году стала обладательницей гран-при.

Одну из песен артистка посвятила своему мужу Потапу, сообщает "КП" в Украине".

По словам Насти, композиция "Обещая" является для нее особенной, так как в ней поется о чувствах любимому. "Алексей, я посвящаю эту песню тебе. Я знаю, что ты сейчас смотришь фестиваль", - обратилась она к мужу.

Настя, наоборот, не спешит откровенничать насчет их отношений с Потапом. Она говорит, что отношения с Алексеем Потапенко Возникли давно:"Мы оберегали свои отношения, мы не хотели их показывать. Настало время, когда надо было уже это сделать».

Также певица обратилась к юным вокалистам. "Я хочу пожелать участникам схватить удачу за крепкие орешки и держать ее очень крепко. Нужно идти вперед и не останавливаться ни при каких обстоятельствах", - сказала Настя со сцены.

Каменских победила на "Черноморских играх", когда ей было 17 лет. В свое время этот путь также прошли Надя Дорофеева, Тина Кароль, MamaRika, Иван Дорн, Мика Ньютон, Юлия Войс и другие ныне популярные исполнители.

Видео: youtube.com/Игорь ИгорьК

Как сообщала "Страна", Потап отшутился на вопросы о беременности Каменских.

Ранее Настя пожаловалась, что ужасно заболела из-за работы, но Потап ей помог.