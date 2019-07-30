На этой неделе вышел указ президента "о некоторых мероприятиях, направленных на улучшение доступа физических и юридических лиц к электронным услугам".

Это часть концепции "Государство в смартфоне", которая предполагает, что за время президентства Владимира Зеленского 90% госуслуг переведут в онлайн-режим.

В целом - это больше декларация о намерениях начать работу над переводом услуг в "цифру". Хотя есть в документе и несколько практических опций, которые должны вступить в силу уже в текущем году.

Указ вступил в силу в день его опубликования 29 июля. Напоминаем, что изменится в Украине в соответствии с этой директивой.

Госреестры



За три месяца в Украине должны провести аудит работы госреестров - базы для внедрения любой онлайн-услуги. Их планируется упорядочить и наладить взаимодействие между ними.

Ранее советник президента Михаил Федоров отмечал, что большинство из существующих 350 госреестров функционируют неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении госуслуг, которые мешают развиваться бизнесу.

Также планируется ускорить наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только на 14 млн граждан.

Веб-портал госуслуг

В Украине до конца 2019 года должен заработать единый веб-портал электронных услуг. Украинцы смогут войти в электронный кабинет, где будет содержаться информация о них во всех госреестрах, а также получить приоритетные госуслуги онлайн.

Например, зарегистрировать новорожденного ребенка, место его жительства, зарегистрировать физлицо в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины.

Это единственный пункт указа, который регулирует конкретные сроки ввода готовых услуг.

Электронные выборы

Кроме того, правительство, в соответствии с указом, начнет работу над проведением электронных выборов, референдумов и электронной переписи населения в Украине.

Реестр водителей

Указ предполагает начать работу над тем, чтобы проверить документы на право вождения и владение автомобилем можно было через мгновенный доступ к реестру. Таким образом видимо планируют облегчит работу патрульной полиции.