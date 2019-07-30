Ветеран "Азова", россиянин Никита Макеев ("Одиссей"), который 25 июля запрыгнул на автомобиль Порошенко, после допроса в полиции заявил, что на него заявление подали работники Управления госохраны.

"Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил... Петр Алексеевич, вы за своими УГОшниками не спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который вы украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при вас расцвел в виде Медведчука", - сказал ветеран "Азова" в своем видеообращении на Youtube.

Никиту "Одиссея" Макеева допросили в Шевченковском управлении полиции ГУНП в Киеве. После допроса Макеев заявил, что не скрывается от правосудия и готов понести наказание. "Я не прячусь от правосудия. Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание", - заявил Макеев.

Видео: youtube.com

Напомним, прыгнувшим на авто Порошенко у ГБР оказался россиянин, которому Зе дал украинское гражданство.

Также мы писали о том, что ветераны АТО устроили пикет в поддержку прыгавшего на капоте Порошенко Одиссея.