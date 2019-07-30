Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом на своей странице в соцсети заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.



"Мы это сделали. Точка!" - написал он в Facebook.



Также Анатолий Матиос отметил, что украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, а также соблюдение ими требований закона при проведении обыска на российском танкере 25 июля.

Главный военный прокурор подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что новые владельцы задержанного СБУ танкера Neyma не знали, что он проходит в уголовных делах в Украине.

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