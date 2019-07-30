В телеграм-канале главы ГБР Романа Трубы опубликовано сообщение о том, что Петр Порошенко выбрал странную тактику "информационной защиты".

"Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель - почитайте сами. Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас", - отметил глава Государственного бюро расследований.

По словам Трубы, Порошенко назвал вопросы следователей к нему "странными" и "глупыми" и утверждает, что производств в ГБР не существует.



"Что значит это упорное отрицание действительности? Производство есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает. Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять", - говорится в опубликованном сообщении.

Также Роман Труба призвал передавать все материалы, которые помогут следствию против Порошенко в ГБР.

Фото: t.me/truba_roman

Как сообщала "Страна", Порошенко и его семья двумя самолетами покинули Украину. Один из чартеров вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в Стамбул.

Напомним, что из ГБР уже выслали Порошенко повестку на допрос 12 августа.