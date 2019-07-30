Суд оставил бывшего руководителя ПВО так называемой "ДНР" в городе Снежном Владимира Цемаха (Борисыча), которого подозревают в терроризме, под арестом. Соответствующее решение во вторник, 30 июля, вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда, сообщает корреспондент "Страны".

Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Цемаха - Романа Гонтарева, который наставил на незаконности задержания и ареста его клиента, а также подтасовке украинскими силовиками доказательной базы в отношении "Борисыча". Цемах останется под арестом как минимум до 25 августа.

В перерыве судебного заседания корреспондент "Страны" взял эксклюзивное интервью у Цемаха.

В нем Цемах утверждает, что не имеет никакого отношения к истории сбитого в небе Донбасса малазийского Boeing MH-17 летом 2014 года. Он говорит, что в день трагедии находился в другом месте, выполняя "прочие боевые задачи". Также он рассказал, как его похитили из его дома на Чкаловской, ударив рукоятью пистолета и накачав сильнодействующими препаратами.

Полная версия интервью будет опубликована на нашем сайте в ближайшее время.

Ранее "Страна" разбирала главные вопросы по командиру ПВО "ДНР", которого вывезли в Киев.

Также мы писали о том, что по данным иноСМИ, Цемах может стать главным свидетелем в деле о сбитом MH17.