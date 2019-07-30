Госбюро расследований во вторник, 30 июля, проводит обыски на таможенных постах аэропорта Киев и Запорожье, а также на запорожской таможне. Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Уточняется, что следственные действия идут по подозрению чиновников Киевской городской таможни ГФС в злоупотреблении служебным положением.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - пишет Варченко.

Фото: facebook.com

В обысках также принимают участие сотрудники Главного управления внутренней безопасности ГФС и Генпрокуратуры.

Ранее "Страна" писала о том, что в Окружном админсуде Киева во время обыска повредили сервера.

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