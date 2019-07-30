В Кировоградской области двое мужчин после купания и рыбалки в пруду села Таужное Гайворонского района заболели лептоспирозом. Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.

Врачи подозревают лептоспироз у 26-летнего жителя Гайворонского района и 33-летнего жителя Благовещенского района области. Оба они в состоянии средней тяжести находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев и уже выяснили, что оба мужчины периодически купались, ловили рыбу и раков в пруду села Таужное Гайворонского района. Однако на данный момент изучаются и другие возможные пути инфицирования больных: например, оба пострадавших имеют собак, собственные домашние хозяйства (утки, кролики и куры), не исключается заселенность усадеб грызунами, которые переносят эту инфекцию.

До завершения расследования этих случаев и проведения лабораторных исследований председателю Таужненского сельского совета рекомендовали временно запретить купание в местном пруду и организовать проведение уничтожения грызунов.

Отметим, лептоспироз - это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира. Она характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой. Инфекция передается через повреждённые слизистые и кожу, при купании в водоёмах со стоячей водой. Также возможен алиментарный путь (употребление сырой воды из природных источников, молока, мяса).

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