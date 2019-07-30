В Мининформполитики заявили, что в Украине уже существует международный канал UATV, который вещает, в том числе, и на русском языке.

Об этом рассказал государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, комментируя идею заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко создать международный государственный русскоязычный телеканал "для борьбы за умы".

Биденко напомнил, что в Украине действует закон о государственном иновещания. "Законом предусмотрено вещание на 50% на английском языке, на 50% – другими языками.

Сегодня UATV вещает на английском 50%. Остальные 50% распределены между русским, украинским, арабским и крымскотатарским", – напомнил он. Создание отдельного русскоязычного канала, по словам чиновника, станет продолжением реформы иновещания.

"Речь идет о том, чтобы создавать несколько видов речи для разных целевых аудиторий. Одно из них – русскоязычное. В первую очередь, ориентировано на Крым и на восток Украины – в зону ООС, "серую зону" и дальше", – подчеркнул он. Как пример Биденко привел телеканалы BBC и BBC International. По его мнению, по такому же принципу можно создать UATV International – англоязычный канал об Украине – и отдельно обеспечить русскоязычное вещание на восток страны.

"С целевой аудиторией нужно говорить на языке, к которому она привыкла. Например, реклама продукции для испаноязычного населения США идет на испанском языке... Это нормальная практика. Это облегчение контакта, облегчение доступа к аудитории. Одновременно это дает возможность создать у аудитории определенную лояльность к бренду и затем постепенно переходить на украинский язык", – пояснил представитель Мининформа.

Биденко также отметил, что UATV - это преимущественно информационно-новостной контент. А на новом канале предполагается его расширить. "Поскольку будут смещаться ориентиры на украинскую аудиторию, но русскоязычную, нужно добавлять развлекательный контент. Это могут быть как сериалы, так и ток-шоу", – предложил он.

Отметим, что о телеканале UATV мало кто слышал. В Украине, также как и за ее пределами, он почти неизвестен, хотя и тратятся на него бюджетные средства.

Как сообщала "Страна", расходы на создание русскоязычного телеканала оценили в 2 млрд долларов. Эта сумма практически равна годовому бюджету всего Киева.

Напомним, что в Нацсовете по телевидению хотят получить право лишать телеканалы лицензий без проверок и суда.