Экс-президента Петра Порошенко, который вместе с семьей 28 июля покинул Украину, уже вызвали на допрос в Государственное бюро расследований - на 09:30 12 августа. Об этом пишут "Украинские Новости".

Повестка Петру Порошенко уже отправлена.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Изначально его назначили на 17 июля, но позже перенесли из-за неявки экс-президента на 25 июля.

Сам Порошенко решил прийти в ГБР на день раньше, 24 июля. В ГБР сообщили, что он просил перенести допрос из-за отпуска. Однако экс-президента попросили прийти в назначенное время, 25 июля. Порошенко, несмотря на заявления его адвокатов, в ГБР в этот день все же явился.

После визита в ГБР экс-президент заявил журналистам, что он давал следователям пояснения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Также Порошенко объявил, что ни одного дела, где фигурировал бы он, не существует и повесток он якобы не получал.

Кроме того, сообщалось, что ГБР открыла новое дело против Порошенко - о давлении на суд и прослушке послов - по заявлению судьи Чернушенко.