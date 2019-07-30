По решению окружной избирательной комиссии (ОИК) №50 в Покровском Донецкой области, здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских из-за продолжающихся протестов. Правоохранители будут обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии, сообщает областной главк полиции.

"На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции. Около ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет", - сообщает во вторник днем пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно информации, на месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан. "Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - добавили в главке.

Также в облполиции напомнили, что по информации о возможных нарушениях избирательного законодательства продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

На сайте ЦИК отмечается, что после обработки 100% протоколов на выборах победил Руслан Требушкин, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (30,29% голосов). На втором месте - самовыдвиженец Андрей Аксенов (29,97%, на третьем - Татьяна Романцова от "Слуги народа" (21,23%).

Несколько проигравших кандидатов, в том числе Аксенов и Сергей Котуков от Евросолидарности, утверждают, что подсчет голосов фальсифицирован, а члены ОИК вообще исчезли. По словам Котукова, согласно протоколам на руках у наблюдателей, победу в ОИО №50 одержал мэр Доброполья Аксенов, а не мэр Покровского Требушкин.





Фото: cvk.gov.ua

Напомним, что на округе в Донецкой областиначался митинг с шинами и палатками. Протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает.

"Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины", - сообщали тогда в Гражданской сети "Опора".

Также мы писали о том, что МВД отправило в Покровск вертолет со спецназовцами на избирательный округ № 50.