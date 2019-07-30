Местные выборы в Украине уместно провести после завершения реформы децентрализации. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан во время брифинга 30 июля, сообщается на сайте главы государства.

Дату или месяц Богдан не назвал.

"У нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления. Часть выборов в ОТГ состоялась, часть не состоялась. Было бы совершенно логично закончить формирование ОТГ, а затем осуществить перевыборы. Но принятие такого решения - это вопрос диалога с депутатами", - отметил Андрей Богдан.

Кроме того, он подчеркнул, что проведение досрочных местных выборов невозможно без принятия соответствующего закона.

Ранее "Страна" публиковала главные тезисы главы Офиса президента Богдана о ситуации в Киеве.

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