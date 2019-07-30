В Одессе на части побережья морская вода не соответствует санитарным нормам, говорят результаты исследований, проведенных Одесским областным лабораторным центром Минздрава Украины.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы. Соответственно, купаться на этих пляжах с грязной водой - опасно для здоровья.

В частности, образцы воды, отобранной в контрольных точках на пляже 13-й станции Большого Фонтана, не соответствуют нормативам по санитарно-микробиологическим показателям. "Рекомендуем ограничить водопользование на данном пляже до улучшения санитарно-гигиенических показателей в морской воде. Купание на 13-й станции Большого Фонтана может быть восстановлено после получения удовлетворительных результатов лабораторного контроля", - сообщили в ведомстве.

В мэрии Одессы также отметили, что с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, от купания пока лучше воздержаться. На 13-й станции Большого Фонтана находится ряд популярных мест отдыха.

В частности, позиционирующие себя как элитные - пляжный комплекс Costa Esmeralda, комплекс отдыха "Пляжник", пляж "Курортный". Имеются также другие пляжи. Как отмечается, сейчас на других пляжах Одессы и области образцы морской воды, отобранной в контрольных точках, соответствуют нормативам по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский дважды был в Одессе и купался в море, однако на других пляжах.

Сообщалось, что президент отдохнул на одном из пляжей в Одессе - он опубликовал дружеское фото вместе с Андреем Богданом. Через две недели он ещё раз прилетел в Южную Пальмиру и окунулся.

Корреспондент "Страны" Олеся Медведева путешествовала по Крыму. В первой части проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины" она рассказывала, как туда доехать, как пересечь границу и по какому паспорту, где менять деньги, о ценах на бензин, на проживание в гостинице, о жизни в Севастополе, монументе "вежливому человеку" и многом другом.