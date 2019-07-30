Апелляционный суд Киева начал рассмотривать апелляцию на меру пресечения бывшему начальнику ПВО так называемой "Славянской бригады" самопровозглашенной "ДНР" Владимиру Цемаху. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Суд арестовал бывшего "командира" сил ПВО представителей т.н. "ДНР" в городе Снежное Цемаха 4 июля, ему избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО в течение 60 суток. На 30 июля запланировано рассмотрение апелляции.

Отметим, что Цемаха называют ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН-17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Напомним, "Страна" писала о том, как из Снежного тайно вывезли зенитчика "ДНР", который может знать разгадку трагедии рейса MH17.

Также мы публиковали ответы на гавные вопросы по командиру ПВО "ДНР", которого вывезли в Киев.