Киевский метрополитен откажется от использования не только жетонов, но и так называемых зеленых карточек, которые пополняются в кассах и терминалах самообслуживания. Точная дата вывода из оборота неизвестна, но на станции "Теремки" их продавать уже перестали. Об этом сообщает "Хмарочос" со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Наталью Макогон.

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно", - сообщила она.

Полный отказ от одноразовых жетонов пройдет 31 октября. На некоторых станциях их перестали не только продавать, но и принимать.

Ранее "Страна" писала о том, что определены сроки, когда в украинском метрополитене появятся обычные туалеты.

Также мы сообщали, что главного бухгалтера "Киевского метрополитена" подозревают в халатности, которая привела к 26 млн грн убытков.