Британская королева Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы на сумму не менее 587 млн рублей (около $9 млн). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, в собственности монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.

1-й Обыденский переулок - это "золотая миля", здесь располагается самое элитное жилье в Москве. Из окон квартир видны храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река.

Фото: google.com/maps

В доме № 10 всего 12 квартир, и как минимум четыре из них, по данным Росреестра, принадлежат ее величеству. Собственником жилья, как уточняется, указана "Ее Величество королева, правящая в Канаде". Три квартиры были куплены в 2002 году, еще одна - в 2003. Квартиры королевы находятся на первом, втором и четвертом этажах, общей площадью в 839 кв. метров.

Причем монарх никогда не была в этих квартирах, уточняет Baza. В них, предполагают СМИ, проживают сотрудники посольства.

Фото: t.me/bazabazon

Напомним, что королева Елизавета II "в ужасе" выехала из Букингемского дворца из-за крыс.

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