54% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ по истечении его нынешнего срока, после 2024 года. Об этом свидетельствует данные опроса "Левада-Центра".

В опросе, который проводился с 18 по 24 июля, приняли участие 1606 респондентов.

Оказалось, что 54% из них хотели бы, чтобы Путин и дальше оставался президентом России, 38% опрошенных против этого, а 8% затрудняются ответить.

При этом, по данным социологов, на несколько процентов увеличилось количество сторонников Путина, по сравнению с маем 2018 года. Впрочем, это один из низших показателей, начиная с ноября 2014 года. При этом тех, кто Путина видеть президентом не хотел бы, было больше только в октябре 2012 и 2013 годов, после этого данный показатель был значительно меньше.

Скриншот: levada.ru

Напомним, по данным опроса, после ухода Порошенко с поста президента россияне стали лучше относиться к Украине.

Также мы писали, что впервые за 20 лет число россиян, положительно оценивающих Сталина, превысило 50%.