31 июля в народе отмечают Омельянов день и конец жатвы. В этот день родились такие известные люди, как Луи де Фюнес и Джоан Роулинг, а украинский спортсмен Сергей Бубка установил рекорд, прыгнув с шестом на 6,14 метра.

Народные праздники

В народе в последний день июля отмечали Омельянов (Емельянов) день. Хозяйки продолжали заготавливать припасы на зиму, мужчины парились в бане с вениками из полевых трав и цветов, чтобы снять усталость после жатвы. Когда сжали последнюю полоску - на нее выкладывали серпы и звали священника, чтобы он освятил поле и инструменты.

Считалось, что после Емельяна начинаются прохладные ночи и лето постепенно поворачивает к осени.

Международные праздники

День африканской женщины. Дату установили в 1962 году, чтобы после долгих лет рабства отметить значимость и вклад африканских женщин в жизнь общества. А также, чтобы привлечь внимание к таким проблемам, как высокая смертность младенцев, бедность.

Всемирный день паркового рейнджера. Его установили в 2007 году, чтобы отметить вклад рейнджеров в охрану природы, также отдать дань памяти погибшим на службе. Парковые рейнджеры - специалисты, защищающие лес и животных от браконьеров, пожаров.

События и даты

В 1914 году родился французский актер, запомнившийся по комическим ролям жандарма полиции - Луи де Фюнес.

В 1924 году польское правительство запретило использовать украинский язык в госучреждениях Западной Украины.

В 1937 году родилась российская певица польского происхождения - Эдита Пьеха.

В 1944 году погиб французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери.

В 1965 году в Британии на свет появилась автор книг о Гарри о Гарри Поттере - Джоан Роулинг.

В 1994 году украинский спортсмен Сергей Бубка установил рекорд в прыжке с шестом на 6,14 метра.

В 2006 году на Кубе Фидель Кастро передал власть своему брату Раулю.

Именины

Сегодня день ангела у Иванов, Степанов, Миронов.