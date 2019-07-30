Генинспекция взялась за скандально известного ровенского прокурора Андрея Таргония.

Торгония стал известен в разгар Майдана в 2014 году, когда радикал Сашко Билый ворвался к нему в кабинет, обвинил в бездействии по расследованию убийства украинки и душил его собственным галстуком. Позже прокурор Таргоний снова "засветился" - уже при генпрокуроре Виталие Яреме ему вменяли получение взятки, но он смог восстановился в органах прокуратуры.

Как выяснилось, Генеральная инспекция с тех пор не спускает с него глаз. В сентябре прошлого года Таргонию по решение квалифкомиссии прокуроров влепили выговор. Обвинили в том, что он будучи в отпуске ходил на заседания местного суда и, занимая место вольного слушателя в зале, якобы участвовал в заседании и представлялся "прокурором по криминалу".

В начале июля этого года прокурор Андрей Таргоний снова попал в переделку. На этот раз Генинспекция "накатала" на него жалобу о том, что еще в ноябре 2017 года он после восстановления на службе в органах прокуратуры Ровенщины получил более 148 тыс. грн за вынужденный прогул и в нарушение требований антикоррупционного законодательства в 10-дневный срок не подал е-декларацию о существенных изменениях имущественного состояния.

Сам Таргоний поначалу пытался оттянуть рассмотрение: писал в КДКП, что болеет, в письменных обьяснениях оправдывался, что якобы не знал о начислениях потому и не подал декларацию.

В ходе разбирательств установлено, что его объяснения не соответствуют действительности - так как Департамент защиты экономики составил на него админпротокол о коррупции и направил в суд, который признал его виновным. За этот проступок КДКП очередной раз наказала прокурора Таргония запретом на 1 год на перевод на вышестоящие должности в органах прокуратуры.

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