Затраты на создание всемирного русскоязычного канала из бюджета Украины оцениваются в 2 млрд долларов США (50 млрд гривен). Об этом говорится на Facebook-странице Главы комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар.

По ее данным, $2 млрд - это четверть от всех расходов бюджета Украины на войну, включая пограничников и полицию. Такие расходы сопоставимы с самым крупным городским бюджетом Украины - Киева - 57,4 млрд (2019 год).

"Спросите у министра финансов, из которых сфер она эти деньги вам возьмет?" - риторически спрашивает Сюмар.

Фото: facebook.com/vsiumar

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли украинская долговая пирамида.

Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

Напомним, что из бюджета Украины потратила на "информационную защиту" в 10 раз больше, чем на защиту прав человека.