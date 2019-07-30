В Москве священник РПЦ благословил и освятил криптовалюту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал соответствующее видео.

Так, в сообщении речь идет, что службу провел отец Всеволод. Он окропил святой водой офис. На видео, выложенном в Telegram-канале видно, как священник ходит по небольшому офисному помещению с кадилом, святой водой и свечками, он читает молитву.

Как указывает автор сообщения, деньги за службу отец Всеволод взял в рублях.

Напомним, хакеры ограбили японскую биржу на $32 миллиона в криптовалюте.

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