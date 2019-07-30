Президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена постоянного представительства Украины при организации Олега Николенко.

По его словам, главу государства позвали выступить на дебатах мировых лидеров, которые состоятся в Нью-Йорке. "Да, президент приглашен", - подчеркнул Николенко. Он уточнил, что дебаты пройдут осенью, в сентябре.

Всего на трибуну Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в ходе общеполитических прений поднимутся лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел.

Напомним, что на Совбезе ООН разделились мнения о тотальной украинизации.

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