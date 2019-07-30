Двое малышей погибли при пожаре, который произошел под Киевом в селе Гайшин. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что 29 июля мать закрыла двоих сыновей 1-го и 3-х лет в комнате и ушла в магазин. В этот момент в помещении начался пожар. Во время ЧП в доме с детьми находился отец сожителя женщины. Он почувствовал заппах дыма и пытался спасти малышей, но ему не удалось зайти в комнату, где были малыши, поскольку ее полностья охватил огонь. Тогда мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь.

По предварительным данным, в помещении загорелся матрас, который лежал на полу. В результате пожара уничтожена кровля дома, три комнаты и домашние вещи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Причина пожара устанавливается. Продолжается следствие.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в больнице Днепра скончался двухлетний малыш, получивший ожоги из-за соседа.

Ткже мы сообщали, что губернатор пылающего Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно и вредно.