В Киев в 2021 году пройдет финал Чемпионата мира по мини-футболу. Об этом пишет УНИАН.

Так, сообщается, что исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола принял соответствующее решение на специальном заседании. Комиссия выбирала между Киевом и сенегальской столицей Дакар.

При этом в 2019 году Чемпионат мира по мини-футболу с 1 по 11 октября будет проходить в австралийском городе Перт. Между тем, в августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

Напомним, в феврале женская сборная Украины по мини-футболу проиграла россиянкам матч за третье место в Чемпионате Европы.

Также мы писали, что чемпионат Украины по футболу - 2019/2020 стартовал. В первом матче луганская Заря на выезде одолела Ворсклу.