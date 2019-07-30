Телеведущий Сергей Иванов уходит с телеканала 1+1. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Отмечается, что группа "1+1 медиа" прекращает сотрудничество с Сергеем Ивановым с 31 июля. Телеведущий работал на телеканале 1+1 с октября 2016 года, где вместе с Наталией Мосейчук вел программу "Право на власть". В прошлый четверг вышел последний в этом сезоне выпуск ток-шоу, и сейчас команда работает над обновлением программы.

Сергей Иванов родился 26 августа 1976 года. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Работал в органах прокуратуры. Позже был принят на должность заместителя департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации, откуда был уволен, по одной версии, за коррупционные действия. По другой версии, Иванов был уволен за публичную поддержу Евромайдана.

В 2019 году Иванов отказался баллотироваться в нардепы от партии "Слуга народа".

Фото: tsn.ua

"Страна" подробно писала о том, что известно о Сергее Иванове.

Напомним, что Иванов отказался идти на выборы от Слуги народа из-за "ватного окружения" Зеленского.