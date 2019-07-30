Представители наблюдательной миссии ОБСЕ обнаружили в районе пункта пропуска "Марьинка" на Донбассе следы обстрелов. Об этом свидетельствуют данные в отчете организации.

Так, сообщается, что 28 июля на КПВВ "Марьинка", расположенном на подконтрольный правительству территории в 23 км юго-западнее Донецка, члены патруля Миссии видели пробоину на уровне около 1,5 м от земли в восточно-северо-восточной стене сооружения, которое служит кабинкой для проверки документов, а также соответственно пробоину в западно-юго-западной стене этой же сооружения. В ОБСЕ полагают, что следы остались в результате использования стрелкового оружия.

В отчете также приводится наблюдение Миссии по поводу соблюдения перемирия на Донбассе в выходные. Так, в период с вечера 26 по вечер 27 июля в Донецкой области СММ зафиксировала 1 взрыв, а в Луганской области в этот день не было ни единого нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в ночь на 29 июля, по данным сепаратистов, в районе КПП "Марьинка" были застрелены два украинских пограничника, подозреваемых в коррупции. Их якобы попытались задержать в ходе спецоперации СБУ.

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