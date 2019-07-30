В МИД Украины сообщили от открытии визовых центров в 16 странах
Украина откроет для иностранцев 18 новых визовых центров в 16 странах мира. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что внешнеполитическое ведомство продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить Украину - продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 года будет охватывать 74 города.
В частности, в дополнение к существующим 56 визовым центрам открывается 18 новых центров в 16 странах мира. Речь идет о городах:
- Сидней (Австралия),
- Кабул (Афганистан),
- Минск (Беларусь),
- Лондон (Соединенное Королевство),
- Александрия (Египет),
- Тель-Авив (Израиль),
- Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигар (Индия),
- Доха (Катар),
- Мехико (Мексика),
- Гаага (Нидерланды),
- Веллингтон (Новая Зеландия),
- Мускат (Оман),
- Рамалла (Палестина),
- Бангкок (Таиланд),
- Анталия (Турция),
- Париж (Франция).
"Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта и тому подобное)", - говорится в сообщении.
"На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформления/отказа в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в заграничных дипломатических учреждениях", - добавили в ведомстве.
Фото: facebook.com
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