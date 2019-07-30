В реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовщины, который накануне облил себя бензином и поджег после ссоры с супругой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным полиции, трагедия произошла вечером 29 июля в одном из населенных пунктов Яворовского района. Как выяснили сотрудники полиции, нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, однако во вторник утром он скончался от полученных повреждений.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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