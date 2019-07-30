Из-за масштабных лесных пожаров режим ЧС введен в 5 регионах России, наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды.

Кстати, дым от этих пожаров может дойти до Москвы, но его концентрация не повредит жителям столицы. "Дым от лесных пожаров в Сибири и Забайкалье действительно при определенных погодных условиях может достичь центральных регионов, но это скорее исключительный случай будет, и москвичи могут его даже не заметить, настолько будет мала его концентрация в воздухе. Это несравнимо с тем, что испытывают сибиряки", - сказал агентству координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

Отмечается, что в ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.

Напомним, губернатор пылающего Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно и вредно.