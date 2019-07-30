Первое заседание Верховной Рады IX созыва не успеет собраться раньше 1 сентября. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан, пишет "Украинская правда".

"Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает", - сказал Андрей Богдан.

Напомним, ранее руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко сообщал, что президентская политсила надеется, что новоизбранная Верховная Рада Украины начнет свою работу как можно быстрее - уже в августе 2019 года, причем неплохо было бы первое заседание "привязать ко Дню Независимости".

Впрочем, ЦИК приняла оригиналы протоколов с результатами выборов от всех 199 округов только сегодня, 30 июля. Некоторые округа должны прислать в комиссию уточненные протоколы.