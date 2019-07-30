Министр МВД Арсен Аваков расширил свой комментарий с обвиниями экс-президента Петра Порошенко в бессовестном вранье, которое тот использует, чтобы оправдать свое поражение на выборах главы государства. Полная версия комментария Авакова опубликована на его странице в Facebook.

"Он (Порошенко - Прим. Ред.) довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, - а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.

Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги", - пишет министр МВД.

Также Аваков заявляет, что ему не жаль экс-президента, а жаль страну.

"И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!. И помогать ему! От простого человека до олигарха. Это прямые жизненные интересы каждого из нас. Иначе, неуспех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесет Украину", - утверждает Аваков и добавляет, что на межу окончательного неверия страну поставил именно Петр Порошенко.

"Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль", - заключил глава МВД.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что по данным источника, Аваков уйдет в отставку после формирования нового правительства.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" начали забывать о гарантиях Авакову.